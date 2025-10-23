El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Modelo posa con un jersey de rayas. IG

Jerséis de rayas

A la última ·

Retorna la lluvia, bajan las temperaturas y vuelven los jerséis de rayas

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:35

Comenta

Retorna la lluvia, bajan las temperaturas y vuelven los jerséis de rayas. Rayitas estrechas en los suéter y pulóver de mujer y anchas en los ... masculinos. Será una moda pasajera, de una temporada. En los años 60 del siglo pasado, también triunfaban los jerséis de rayas, pero fue una moda duradera: aún eran tendencia en los 80. Su éxito durante décadas no se debió a una cuestión estética, sino pragmática y económica. Nuestras madres destejían prendas viejas y con la lana, cada ovillo de un color, confeccionaban jerséis que, forzosamente, eran de rayas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hamza El Yassir releva a Jesús Blanco al frente de la Asociación de Turismo Rural de Cantabria
  2. 2

    Toda la plantilla de Tycsa, del Grupo Celsa, en huelga por «la precariedad laboral» en la fábrica de Nueva Montaña
  3. 3

    Llega a Cantabria el primer menor extranjero procedente de Canarias de los 156 asignados por el Ministerio
  4. 4 Los tesoros del sabor cántabro
  5. 5

    Localizado un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana
  6. 6

    Benjamín pone este jueves en alerta roja a la costa cántabra con olas de 8 metros y rachas de 90 kilómetros por hora
  7. 7

    Las obras de los Jardines de Piquío se reanudarán el 3 de noviembre
  8. 8

    Empotra su vehículo contra una pared de una vivienda en el centro de Los Corrales
  9. 9 «El salmón español es mejor que el noruego»
  10. 10

    Detenido un grupo criminal por robar 600 kilos de cobre del alumbrado público

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Jerséis de rayas

Jerséis de rayas