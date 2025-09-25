El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Tofu o morcilla

A la última ·

Mi nieta fue el miércoles por primera vez a la escuela infantil y hoy comienza una semana loca en la que cada día entra y sale a una hora diferente y ha de estar acompañada por un familiar

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:16

Mi nieta fue el miércoles por primera vez a la escuela infantil y hoy comienza una semana loca en la que cada día entra y ... sale a una hora diferente y ha de estar acompañada por un familiar. Lo llaman periodo de adaptación, pero quienes verdaderamente debemos adaptarnos somos los abuelos, que hemos de ceñirnos a su horario desquiciado porque ella, habiendo niños, se adapta a lo que le echen. Así que no podré escribir cuando me apetezca, sino cuando me lo permita el periodo de adaptación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Surfistas de Santander despedirán este domingo a José de Diego Poza con un funeral hawaiano
  2. 2 Cancelado el concierto de Medina Azahara en Reinosa por problemas de salud de su vocalista
  3. 3 La plantilla de DIGI en Cantabria celebra tres días de huelga por un convenio que «empeora nuestros derechos»
  4. 4

    Veintiún arquitectos pugnan por las dos plazas convocadas por el Ayuntamiento
  5. 5

    Condenan a una mujer y a dos familiares por una denuncia falsa de amenazas contra su expareja
  6. 6

    Un trabajador con sarna y seis residentes sospechosos causan alarma en el CAD de Laredo
  7. 7

    El turismo de hotel toca techo en verano, donde apenas hay ya margen de mejora
  8. 8

    Reocín construirá una pared vertical de 235.000 euros con los restos del torreón de Villapresente
  9. 9

    Kevin Díaz, del restaurante Casa Lucita, se proclama Mejor Cocinero de Cantabria 2025
  10. 10

    El juez acuerda que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por malversación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Tofu o morcilla

Tofu o morcilla