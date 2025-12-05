El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Caso cerrado

El señor Pedro Sánchez ha agotado su mandato cuando las premisas que lo han mantenido en el poder han quebrado; sus alianzas ya no valen

Javier Jenaro Mac Lennan

Escritor

Escritor

Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:12

Cualquier ciudadano tiene derecho a emitir juicios sobre la actuación de sus gobernantes, pero ni el ciudadano tiene la prerrogativa de actuar como juez, ni ... bajo la dialéctica de los tribunales esos juicios pueden adoptar las consecuencias que su aplicación circunscribe al contenido denominado. Por ello, el ciudadano emisor del juicio no tiene otra solución que aceptar que las consecuencias de sus juicios se limiten a la satisfacción de que sus formulaciones sean de una claridad y transparencia meridiana o que el enjuiciado quede en la más flagrante zozobra por su mal proceder. Y yendo al caso que nos concierne, el señor Pedro Sánchez ha agotado su mandato cuando las premisas que lo han mantenido en el poder han quebrado, sus alianzas ya no valen. Los apoyos a los que se comprometió para alcanzar el poder han cejado, su poder está agotado, y no le queda otra solución que abandonar y convocar elecciones. Esto es así de rotundo y claro.

