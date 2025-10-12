Me ha dicho mi médica que me falta magnesio, y me ha dejado un poco descolocado. Igual es por eso que no me mola nada ... ir a la consulta, porque te dicen cada cosa… De hecho, dejé de ir cuando me llamó obeso. Así, con todo el morro. Y total, por quince kilos de más.

El caso es que cinco años y algún disgusto gordo después por fin volví sin sobrepeso, y va y me sale con lo del magnesio. Pero, vamos a ver… ¿para qué necesito yo magnesio?

De todos los elementos de la tabla periódica, quizá sea de los más aburridos. De hecho, hasta hace nada, el único del que había oído hablar era el de los fotógrafos antiguos, los del flash con fogonazo. Miento: también me sonaba que en la halterofilia se embadurnan las manos en magnesio en polvo, quién sabe para qué. Y si me apuras, lo que poníamos en la punta de los tacos en los billares sería algo parecido. Pero vamos, ¿cómo voy a tomarme eso? ¡Si tiene que saber a rayos! Eso no puede ser sano.

Total, que la médico me dijo que si me noto desganado será por eso, y que coma cereales integrales y acelgas. ¿Acelgas? De verdad que se me quitan las ganas de volver al centro de salud. Sobre todo, porque luego, brujuleando por internet, descubrí que también podía tomar chocolate, pero eso no me lo recetó la muy ladina.

En fin, la doctora dirá lo que quiera, pero yo creo que magnesio no me falta. Lo que me falta es plata, más bien. Como a casi todo el mundo, vamos, que ahora anda la inflación desbocada. Pero eso me temo que no entra por la seguridad social, ¿no?