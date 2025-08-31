El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El paraíso

Javier Menéndez Llamazares

Domingo, 31 de agosto 2025, 07:36

No sé si existe un ránking oficial, pero yo diría que en Cantabria la canción del verano este año ha sido una de hace ya ... dos temporadas: 'El paraíso', de Mikel Izal. Al menos, en las redes sociales. Daba igual que fueran veraneantes o locales, 'eseteuves' o 'papardos': prácticamente todas las cuentas han acabado publicando su 'story' o su foto, mejor si es playera, con la misma música de fondo: «En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo, y no importa…».

