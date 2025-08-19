El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La pertenencia local

Ese instinto que nos reclama formar parte de algo, necesita ser cebado continuamente

Javier Niembro

Javier Niembro

Santander

Martes, 19 de agosto 2025, 07:11

Entre nacionalismos de uniforme gris, patriotismos totalitarios, grupos terroristas y movimientos revolucionarios de todos los colores, el sentido de pertenencia, malinterpretado y llevado al extremo ... ideológico, produjo durante el siglo pasado muchos más perjuicios que beneficios, hasta el punto de conducir nuestro planeta al borde del desastre total. Por suerte, de aquellos barros de triste recuerdo apenas quedan lodos en la actualidad, más allá de lo que piensen o hagan cuatro desubicados que llegan a todas partes cincuenta años tarde. No obstante, ese instinto que nos reclama formar parte de algo, con el objeto de sentirnos vivos, útiles o acompañados, necesita ser cebado continuamente. Por suerte, el progreso y la historia nos han enseñado a colmar esa búsqueda con filiaciones cada vez más benignas y saludables, como la que nos invita a ponernos la bufanda de un equipo de fútbol o de baloncesto, la que nos anima a ser solidarios con los demás a través de una organización sin ánimo de lucro o la que nos reúne en determinados espacios con otras personas para compartir entretenimientos, inquietudes culturales o problemas íntimos.

