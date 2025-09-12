El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La vuelta al cole

Esa glorificación de la que gozan, en general, el ocio y el descanso, no deja de ser una construcción social

Javier Niembro

Javier Niembro

Santander

Viernes, 12 de septiembre 2025, 07:20

Septiembre, el mes de la vuelta al cole de niños y de mayores, es el mes del año que más aflicción genera en nuestro ánimo ... colectivo adulto, pues, al término de las vacaciones estivales –uno de los principales dramas modernos–, se agregan el adiós al confort climático veraniego y el incipiente descenso de las horas de luz, motivos de bajón sumados al reencuentro con las obligaciones y al duro despertar que enfrenta el saldo bancario luego de tanto disfrute. Son jornadas de melancolía y de nostalgia cortoplacista; días en los que, en todo caso, los arrepentimientos brillan por su ausencia y se repite hasta la saciedad aquello de «se acabó lo bueno».

