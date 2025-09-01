El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El revés de la trama

La realidad es que ambas superpotencias, EEUUy China, quieren reemplazar el imperio de las leyes democráticas por la ley de los más fuertes

Javier Vega Viota

Lunes, 1 de septiembre 2025, 07:11

Tras el éxito de la revolución rusa contra el imperio de los zares, al precio de la dictadura de Stalin, y el enorme orgullo de ... haber derrotado al nazismo, al precio de 11 millones de soldados y 16 millones de civiles, el gobierno soviético consideraba que había probado al mundo que Rusia seguía siendo una gran potencia. Para su disgusto, los soviéticos comprobaron que no bastaba con proclamar su grandeza; la legitimidad de dicha grandeza había de ser reconocida por el resto de las grandes potencias (EEUU y Europa en este caso), so pena de no realizar sus sueños de grandeza. Lo que siguió fue una larga guerra fría en la que la democracia derrotó a la autarquía, dejando claro de qué lado estaba la legitimidad.

