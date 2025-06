Duelo de liderazgos femeninos para cerrar el curso político

María José Sáenz de Buruaga llegará esta semana a su vigésimo Debate sobre el Estado de la Región desde que asumió su escaño en el ... Parlamento en 1999. Le ha tocado vivirlos en todas las situaciones: en la oposición y en el Gobierno con Ignacio Diego, durante la travesía del desierto del PP roto y hundido, y el año pasado, por primera vez, como presidenta de Cantabria. Buruaga salió airosa de este último debate, en el que transitó desde un tono moderado a otro más agresivo, quizá como un desquite de las humillaciones de las que fue objeto por parte del Gobierno de coalición que presidía Miguel Ángel Revilla (PRC) en los tiempos más difíciles del PP.

El Debate de Orientación Política del Gobierno tiene visibilidad e impacto mediático, evalúa el músculo del Ejecutivo y de los grupos de la oposición y es el broche del curso político, aunque no tiene la trascendencia de los Presupuestos a fin de año, que es el gran reto de un Gobierno en minoría como el del PP. Y va a acoger este año, al concluir la primera mitad de la legislatura, un interesante duelo dialéctico entre Buruaga, la primer mujer presidenta de la región y segura candidata autonómica del PP en 2027, y otra mujer, Paula Fernández, que acaba de asumir el gran desafío de suceder en el próximo cartel electoral del PRC a Revilla, el político más importante y más popular de la historia autonómica cántabra. Porque en el PSOE, Mario Iglesias no deja de ser el portavoz parlamentario improvisado, por ser el único alineado con el nuevo secretario general, Pedro Casares, mientras que los otros siete son afines a Pablo Zuloaga, y no se presume que Iglesias vaya a ser el candidato socialista. Y en Vox, la portavoz Leticia Díaz tiene un futuro incierto entre los rumores extendidos de que en la sede madrileña de la calle Bambú preparan una limpia en Cantabria de la que solo el diputado Armando Blanco podría salvarse, pero no en lo alto del podio electoral.

Buruaga y sus consejeros preparan en estos días un largo y pormenorizado discurso sobre los logros de gestión del último ejercicio: de los beneficios de la reforma fiscal a las leyes de Simplificación Administrativa, que tiene un gran calado incluso en asuntos como la promoción de vivienda y los grandes proyectos industriales; de Juventud y otras que vienen de camino como la de Vivienda, más la derogación de la de Memoria Histórica. La confirmación del gran proyecto Altamira y los desiguales avances de La Pasiega o el Mupac serán otros asuntos del discurso. La presidenta presentará un alto grado de cumplimiento de los objetivos marcados, como también de la ejecución presupuestaria. Buruaga y su Ejecutivo destacan que Cantabria se encuentra en lo alto del escalafón autonómico en el capítulo de inversiones reales.

El Gobierno del PP valora muy positivamente la geometría favorable que desde el inicio de la legislatura le ha permitido cerrar acuerdos presupuestarios y legislativos con el PRC y con Vox. Si el balance para Cantabria no es mejor, es por el olvido del Gobierno Sánchez en infraestructuras como el AVE y también en la financiación, en la política energética o en la sanidad.

Buruaga ejecutó una selectiva remodelación de su Gobierno a finales del verano pasado. Algunos problemas han evolucionado bien, como el del freno a la protección integral del lobo, y se han suscitado otros nuevos. Los buenos indicadores de empleo se empañan con las crisis industriales, en Bridgestone y en otras compañías, o con el incierto desarrollo eólico. Las movilizaciones han llegado también a sectores públicos como la sanidad y la educación, que son también los que tienen una mayor influencia política. Al Gobierno popular le gustaría llegar al Debate sobre el Estado de la Región con estos conflictos cerrados, pero se resisten, sobre todo el docente.

En el PP esperan un debate más duro que el del año pasado por parte de la oposición; es lo propio, porque el calendario avanza hacia las elecciones de 2027, pero tampoco genera una preocupación excesiva, más allá de los revolcones que se puedan producir en las votaciones.

De las intenciones de los grupos opositores, dicen los populares, dan cuenta las notas que le han puesto al Gobierno en El Diario Montañés: un cuatro por parte del PRC y Vox, un dos de los socialistas. Cada cual arrima el ascua a su sardina: para los regionalistas, lo único salvable es lo que el Gobierno Revilla dejó bien encaminado; para Vox, lo mejor fueron las leyes que ayudó a aprobar, como la abolición de la Memoria Histórica y la Simplificación Administrativa; y el PSOE solo pondera el impulso a Cantabria del Gobierno Sánchez. Por ahí discurrirán el debate y las propuestas de resolución.