¿Un futuro 'ratopín'?

El final de la vida es una parte esencial de ella. Si fuéramos inmortales acabaríamos muriendo de aburrimiento

José Juanco Linares

José Juanco Linares

Sábado, 18 de octubre 2025, 07:24

El ratopín es un pequeño roedor y, por lo visto, disfruta de una gran longevidad gracias a que envejece sin artrosis, sin cáncer, sin enfermedades ... neurodegenerativas… Lo han descubierto unos científicos chinos y no se tardará en aplicarlo a otras especies y a la nuestra, con el fin de aumentar la cantidad y la calidad de nuestras vidas y podamos alcanzar, en un futuro 'incierto', la vida eterna de la medusa 'turritopsis dohrii', especie biológicamente inmortal ya que es capaz de revertir su ciclo vital indefinidamente. En paralelo, la ciencia ya viene investigando la regeneración de las neuronas cerebrales persiguiendo el mismo fin: aumentar nuestra calidad/cantidad de vida. Todos estos avances responden, en último término, a nuestro deseo 'innato' de inmortalidad, presente desde los comienzos del homo sapiens, esta especie tan rara que somos. Los alquimistas chinos ya hablaban del hongo Lingzhi como el ingrediente clave para el elixir de la vida eterna. Sin ir tan lejos, en la mitología griega al bello Titono se le concede la inmortalidad lo que le condena a envejecer eternamente… Sabemos, también, que todas las religiones se han alimentado de ese afán de trascendencia hasta que, más allá de mitos y religiones, los estoicos griegos y romanos intentaron, como buenos sabios, deshacerse de ese deseo de inmortalidad aceptando el final de la vida como parte esencial de ella, y vivir la vida y la muerte con dignidad. Lo dijo nuestro gran Séneca: «Aquel que vive mal no sabe morir bien».

