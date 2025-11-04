El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El sueño del gigante dormido

La pregunta es: ¿nos achinamos o nos achinan?

José Juanco

José Juanco

Santander

Martes, 4 de noviembre 2025, 07:13

Hace ya más de 50 años, en mi libro de EGB había una lección en la que se decía que China era un «gigante dormido» ... del que, por lo visto, el propio Napoleón ya nos había avisado. Pero, entonces, esto sonaba lejano y fantástico. Hoy, sin embargo, los chinos y su cultura ya empiezan a estar entre nosotros y parece inevitable que cada vez lo estarán más hasta ser la cultura dominante y la que sustituya a la cultura occidental que, como ya indiqué en un artículo reciente, está en evidente decadencia. Creo que este relevo es inevitable y será más rápido de lo que nos gustaría pensar ya que los cambios históricos son cada vez más acelerados.

