Fuego

José Villaverde Castro

Domingo, 31 de agosto 2025, 07:36

A juzgar por la información estadística disponible, ampliamente conocida por todos ustedes, supongo que nadie pondrá en tela de juicio la afirmación de que, durante ... este verano de 2025, hemos vivido una tormenta perfecta en todo lo que atañe a catástrofes relacionadas con el fuego. Varias olas de calor extremo, una desidia e imprevisión generalizada por parte de todas las administraciones con competencias en el asunto, incluyendo el abandono del monte, y unos intereses económicos innegables de todos aquellos que, directa o indirectamente, hacen negocio con la gestión del fuego, han constituido el caldo de cultivo perfecto para que la superficie forestal quemada en España alcance cifras no vistas desde hace muchos años.

