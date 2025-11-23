El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU
Análisis

Inversión extranjera directa

José Villaverde Castro

José Villaverde Castro

Domingo, 23 de noviembre 2025, 07:35

La inversión extranjera directa (IED), como una inmensa mayoría de las actuaciones de naturaleza económica, tiene pros y contras. Si adoptamos el punto de vista ... del receptor, que es el que aquí nos interesa, entre los primeros cabe contar el aumento del capital y financiación externa, la transferencia de tecnología y conocimiento, la generación de empleo, el impulso a las exportaciones, la integración en la economía global y, en ocasiones, la mejora de las infraestructuras; entre las segundas, es preciso mencionar la pérdida de control económico en la toma de decisiones, la repatriación de beneficios al extranjero, el dominio del mercado por parte del inversor, una mayor dependencia externa y, con cierta frecuencia, un daño ambiental importante. Puestos en una balanza, y sin poder cuantificar a priori las ventajas y desventajas, es difícil decir si, en su conjunto, la IED es beneficiosa o perjudicial para quien la recibe. En todo caso, y teniendo en cuenta el afán que la inmensa mayoría de los países tienen por ser receptores netos de IED, no parece existir ninguna duda de que la misma, con todas las salvedades que se quiera, puede considerarse como muy provechosa.

