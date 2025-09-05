El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

¿Recuerdan el Sáhara occidental?

Juan Carlos Cabria

Juan Carlos Cabria

Viernes, 5 de septiembre 2025, 07:15

Centrando el foco, no solo se pierde la perspectiva, sino que se oscurecen lugares en donde ya no hay mayor motivo para disimular. Lo inmediato, ... lo terrible ensombrece otras realidades tremebundas, donde la clasificación de horrores es compleja. Ucrania, cada vez menos, y Gaza —no sin motivo— son los lugares que ahora centran la mirada. Y entre tanto contubernio internacional y nacional, hace un tiempo, como quien no quiere la cosa, por la puerta de atrás, a la chita callando, el Gobierno del Reino de España dijo aquello de «donde dije digo, digo Diego» respecto al Sáhara Occidental. Aquí paz y después gloria. Ahí os quedáis. A eso se le llama política de altas miras.

Espacios grises

