No culpes al jubilado

Las personas mayores, los jubilados, están descontentos con la imagen que ofrecen de ellos –debo incluirme, y decir de nosotros– los medios de comunicación. Así lo indicaba una información publicada en este periódico esta semana, que recogía un estudio de la Fundación Patronato Europeo de Mayores, financiada por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass). Los mensajes edadistas son cada vez más frecuentes, y más de un 67% de los encuestados consideran que los medios de comunicación les muestran incapaces, frágiles y vulnerables. La realidad, afortunadamente, es bien distinta para un elevado porcentaje de los que nos encontramos en lo que yo llamo 'la reserva activa'.

Más grave y preocupante que los errados estereotipos que mantiene la sociedad es, desde hace algún tiempo, la proliferación de informaciones que confrontan las pensiones que recibe este colectivo con los precarios salarios que perciben la mayoría de los jóvenes. En una sociedad en la que, perversamente, algunos buscan pescar en el río revuelto de una confrontación permanente, entre obreros y empresarios, entre hombres y mujeres, parece que se ha abierto un nuevo frente que pretende enfrentar a jubilados y jóvenes, como si la precaria situación de estos fuera culpa de aquellos. ¡Pero, si son nuestros hijos y nuestros nietos, cómo vamos a desear, y mucho menos propiciar, que vivan peor de lo que lo hemos hecho nosotros!

Estas noticias ponen el foco especialmente en la retirada de la llamada 'generación Boomer', destacando que sus altas cotizaciones están generando prestaciones más elevadas y un severo desequilibrio en las cuentas de la Seguridad Social. Y esa es la clave. Los que ahora se jubilan perciben una pensión en función de su cotización durante cuatro, o incluso cinco décadas de trabajo. La culpa de la precariedad de los salarios que perciben jóvenes con uno o dos grados y varios másteres no es culpa de los que ponen fin a su trayectoria profesional. No hay relación alguna. Busca a los responsables en otros frentes. No culpes al jubilado. Su pensión es fruto de su aportación durante toda una vida. Y el desequilibrio de la Seguridad Social, que lo arreglen los que deben.