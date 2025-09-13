El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Urgente María Pérez, leyenda del atletismo: gana su tercer mundial de marcha
Ciudadano de a pie

Mienten, continuamente

Juan Carlos de la Fuente

Juan Carlos de la Fuente

Sábado, 13 de septiembre 2025, 07:36

Tras estallar el escándalo Lewinsky –para los jóvenes, una relación en los años 90 entre el presidente y una becaria– le pregunté a un cántabro ... residente hacía décadas en Estados Unidos cómo un asunto privado desembocó en un juicio político a Bill Clinton. «Porque mintió», respondió contundente, poniendo en valor lo que significa ese principio para un ciudadano americano. No pude por menos de envidiar su rigor, y esbozar una sonrisa, pensando que si lo aplicásemos en España, la nómina de políticos tendería a cero. Porque aquí casi todos mienten continuamente, como denunciaba el cantante Rosendo en su tema 'Vergüenza torera', que pese a haber sido compuesto hace 12 años, refleja perfectamente la actual bronca política y la tendencia a falsear la realidad.

