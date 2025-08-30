Nuevo curso, mayor desigualdad

Además del académico, que se estima le va a costar a las familias del orden de 500 euros por niño, ya está aquí el nuevo ... curso político. Aunque ni siquiera agosto ha conseguido hacer desaparecer las hostilidades entre Gobierno y oposición, unos y otros han disfrutado de las vacaciones, mientras media España se quemaba y se echaban la culpa mutuamente de la descoordinación, carencia de medios y prevención. Toca ahora el retorno oficial a la actividad, y el mes de septiembre va a deparar nuevos avances en la desigualdad entre comunidades.

En las próximas semanas se aprobará la quita de la deuda de las comunidades con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), un compromiso del PSOE con Esquerra para facilitar en 2023 la continuidad de Pedro Sanchez en el Gobierno. También se prevé que será aprobado el cupo catalán –compromiso con los nacionalistas para investir a Salvador Illa y mantener a Sánchez– que permitirá a esa comunidad pasar de recaudar 5.000 a 30.000 millones, en detrimento de la caja común. La quita del FLA supone que a Cataluña se le perdonarán 17.104 millones. Respecto a las comunidades uniprovinciales, a Murcia 3.318, a Asturias 1.508 y a Cantabria 809.

Las cifras desmienten al delegado del Gobierno, Pedro Casares, que ha asegurado que Cantabria será «una de las comunidades que más se va a beneficiar». Únicamente La Rioja verá reducida su deuda en una cantidad inferior a la de nuestra comunidad, 448 millones. Pero por si el ciudadano de a pie no lo sabe, no es que esas cantidades se evaporen, sino que pasan a engrosar la deuda del Estado, o lo que es lo mismo, lo que debemos entre todos los españoles. Nos condonan 400 euros por cántabro, pero a partir de ahora deberemos 523 euros por cabeza de todo el montante global. El 'beneficio' es 123 euros más en los números rojos por ciudadano. Hay que tener cuajo para ser economista y afirmar lo contrario de lo que las cifras revelan. Debe ser el precio de mantener el pesebre. Pero la realidad es que cada vez somos más desiguales.