Ocaso regionalista

Hace unos cuantos años, en una conversación informal entre varios colegas, la responsable de prensa del Partido Regionalista de Cantabria me espetó: «Es que tú ... eres poco regionalista». Rehusé comentarle que, desde el primer día, la vidriera de la entrada de mi casa tiene grabados no uno, sino tres lábaros, y a dos metros, en el jardín, hay una reproducción de la estela de Barros. Creo que ni ella, ni ninguno de los dirigentes de su partido, me ganarán en cuanto a sentimiento de identidad regional, que nada tiene que ver con la militancia en un partido. Parece que el resto de los cántabros son también poco regionalistas en la actualidad, si atendemos a los resultados de los últimos sondeos, que sitúan al PRC como cuarta fuerza regional, por detrás de Vox. Tras el batacazo de las últimas elecciones, continúa en caída libre. Muchos son los militantes que afirman que en los resultados de esos comicios influyó decisivamente el llamado 'caso Obras Públicas', y que sin él estarían gobernando. Lo cierto es que es un diagnóstico erróneo. Al revillismo se le acabó la gasolina del crédito electoral mucho antes, como consecuencia de las promesas y proyectos que se convirtieron en humo. A causa de su tolerancia a los atropellos y la discriminación del Gobierno central, con tal de mantener la presidencia del Gobierno regional. El ciudadano de a pie puede tardar en pasar factura en las urnas, pero llega el momento en que lo hace. Muchos meses antes de la última cita electoral, la suerte del PRC –que históricamente solo ha conseguido ganar las elecciones en 2019, con todos sus rivales hundidos en crisis internas– estaba echada. Después, al ocaso del revillismo se ha unido un proceso de sucesión del líder que, si se lo hubieran dejado planificar a sus rivales políticos, no lo hubiesen hecho peor. Generó división y cicatrices irrecuperables. No es extraño que una consultora de primer nivel mundial como RedLines haya roto su contrato para asesorar al PRC. Probablemente considere que no hay calafate capaz de tapar las vías de agua que amenazan con hundir el barco.

PRC