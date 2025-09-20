Palabras y hechos

El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Juan Carlos de la Fuente

Sábado, 20 de septiembre 2025, 07:24

Llamativo y esperanzador mensaje del delegado del Gobierno, Pedro Casares, en lo que cabe considerar el inicio del curso político en la región. Sin renunciar ... a la crítica al Ejecutivo regional, se aproximó al papel que cabe esperar del cargo que desempeña, aunque para el PP su nombramiento haya tenido como principal prioridad su promoción de cara a los próximos comicios regionales. Casares, que ya se mostró ponderado dos días antes en sus declaraciones tras la detención de los presuntos autores del ataque a la sede socialista en Santander, afirmó en Marrón que «tenemos que trabajar juntos para que las prioridades de los hombres y mujeres de esta tierra estén en la agenda política». Apunte similar cuando valoró la aludida noticia, pidiendo buscar «más lo que nos une que lo que nos separa» y dejando además un contundente titular: «Los mensajes de odio tienen consecuencias». Absolutamente cierto. Al igual que aprobar una amnistía que convierte en casta privilegiada a determinados políticos. Lo mismo que colmar de privilegios a unas comunidades agraviando a otras, a cambio de un puñado de votos. Como dice la tercera ley de Newton, toda acción provoca una reacción.

