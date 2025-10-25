El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Trincar sale barato

Juan Carlos de la Fuente

Sábado, 25 de octubre 2025, 07:34

Las penas que serán impuestas a los implicados en el denominado 'caso Obras Públicas' y en la pieza separada del mismo, el 'caso Gesvicán', han ... generado en el ciudadano de a pie la convicción de que son excesivamente benévolas para el perjuicio causado, la alarma social creada y el daño provocado a la imagen de los funcionarios públicos. Tan solo uno de los implicados, el exjefe de Carreteras, ingresará en prisión. Todos los demás no pisarán la cárcel. Los empleados de Gesvicán y los responsables de las empresas vinculadas a la trama en ambos casos serán sancionados con multas que oscilan entre los 1.350 y los 2.430 euros. Los empleados quedan suspendidos por dos años para cargo público y las empresas no podrán contratar con el sector público durante tres años y ocho meses.

