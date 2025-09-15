El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Programa 'La Revuelta'. RC

Batalla política en la tele

La polarización partidaria ha contaminado, peligrosamente, las televisiones públicas

Juan Carlos Viloria

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:01

El combate entre izquierda y derecha en el decisivo curso político que acaba de empezar se va a desarrollar en múltiples escenarios y con distinto ... armamento. Como las guerras hibridas. El enfrentamiento va a desbordar los límites del cuadrilátero parlamentario para librarse con mayor intensidad en tribunales, redes sociales y platós de televisión. Una vez que podemos dar por liquidadas la pluralidad y la neutralidad en las televisiones públicas, RTVE y, en menor medida las autonómicas, han dado una vuelta de tuerca a sus espacios informativos, de análisis o, incluso de entretenimiento, incrementando el contenido político partidista para intentar ganar el relato, como diría el fiscal general. El objetivo es avalar con sus opiniones «autorizadas» si la falta de Presupuestos del Estado es un asunto secundario o es esencial para la calidad democrática; si lo de Cerdán, Koldo y Ábalos se equilibra o no con lo del novio de Ayuso. Con los fichajes de tertulianos pata negra, convirtiendo cada vez más los informativos en espacios de autor, con un enfoque de los temas judiciales o sociales enormemente sesgado, la temporada televisiva promete emociones fuertes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Seve Ballesteros mantiene 16 destinos en la temporada de invierno, pero con menos vuelos
  2. 2

    Una «vida plena» a partir de los 65 años
  3. 3

    Manos a la obra en Santander
  4. 4

    Cantabria supera los 39.500 empleados públicos tras registrar 517 funcionarios más en medio año
  5. 5

    Desembarco leonés en Santander
  6. 6

    Mboula, el talentoso futbolista virtual
  7. 7

    Así es el sórdido álbum de cumpleaños de Epstein que ha provocado el escándalo en Estados Unidos
  8. 8

    ¿Quién era el líder y quién el colista?
  9. 9 Las olímpicas del ganchillo se ven las caras en Llanos
  10. 10

    Los menhires de Sejos, un secreto asombroso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Batalla política en la tele

Batalla política en la tele