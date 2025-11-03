El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La sombra de Orriols

Si Aliança Catalana sigue creciendo, Puigdemont tendrá que aumentar su hispanofobia

Juan Carlos Viloria

Juan Carlos Viloria

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:11

Caprichos de la política. Ha tenido que ser la extrema derecha, pero no la de Abascal, sino la de Silvia Orriols, independentista de Ripoll, hispanofóbica, ... antiinmigracionista y ultra a toda prueba, quien ha metido el miedo en el cuerpo a Carles Puigdemont. Tanto asustar con que viene Vox y ahora resulta que quien de verdad asusta es el independentismo de extrema derecha catalán, que, a su lado, hace que los posconvergentes de la proclamación de la República catalana de treinta segundos, con su financiación singular para el territorio y la exigencia de cooficialidad de la lengua en Europa, sean unos colaboracionistas con el Estado opresor. 'Botiflers' es poco decir.

