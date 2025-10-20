El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El líder de Vox, Santiago Abascal, en la sede de su partido. E. P.

Vox, el 'sorpasso' improbable

La batalla por la hegemonía de la derecha en España no ha hecho más que empezar

Juan Carlos Viloria

Juan Carlos Viloria

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:07

Improbable, pero no imposible. Según el CIS, que aunque sea un estudio demoscópico de autor, no conviene echar en saco roto, en el barómetro de ... octubre, Vox se afianza como tercera fuerza y se sitúa a solo 2,1 puntos de los populares que, a su vez, pierden 3,9 puntos que se suman a los 2,8 que ya se dejaron en septiembre. El partido de Abascal, además, está absorbiendo casi la mitad del apoyo que tuvo el proyecto Se Acabó la Fiesta y, aproximadamente, un millón de votantes habituales del PP. Más allá de las conclusiones, cuestionables técnicamente del CIS de Tezanos, existen dos elementos políticos que pueden mover el mapa electoral en favor del populismo de derecha que encarna Vox.

