Vox, el 'sorpasso' improbable

Juan Carlos Viloria

Lunes, 20 de octubre 2025, 07:20

Según el CIS, en el barómetro de octubre, Vox se afianza como tercera fuerza y se sitúa a solo 2,1 puntos del PP, que, ... a su vez, pierde 3,9 puntos que se suman a los 2,8 que se dejó en octubre. El partido de Santiago Abascal, además, está absorbiendo casi la mitad del apoyo que tuvo el proyecto Se Acabó la Fiesta y, aproximadamente, un millón de votantes habituales del PP. Más allá de las conclusiones, cuestionables técnicamente del CIS de Tezanos, existen dos elementos políticos que pueden mover el mapa electoral en favor del populismo de derecha que encarna Vox. Por un lado, que el discurso políticamente articulado de Núñez Feijóo no parece capaz de calmar la ansiedad anti-sanchista de una parte del electorado, que ve cómo resiste el inquilino de la Moncloa, a pesar de los gravísimos casos de corrupción que le rodean. Por otro, Abascal se ha dado cuenta de que la tensión social le aporta más apoyos que al mismo PP. Ha llegado a la misma conclusión que el PSOE. Y, paradójicamente, su contundencia y extremismo, no hacen mas que alimentar las posibilidades de los socialistas y de la derecha populista de drenar votos de los conservadores.

