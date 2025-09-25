El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Planificar la jubilación

Esta nueva etapa implica cambio de horarios, modificación del rol social y, en bastantes ocasiones, también de estatus e identidad

Juan Carlos Zubieta Irún

Juan Carlos Zubieta Irún

Jueves, 25 de septiembre 2025, 07:11

El objetivo de toda sociedad es procurar la integración social de todos sus componentes; de esa forma, se pretende la armonía del conjunto. Para lograr ... ese objetivo se desarrollan múltiples programas: para que los jóvenes se incorporen al mundo laboral; para que los nuevos miembros de una empresa conozcan cómo funciona la organización; para la integración de los inmigrantes; para los niños que empiezan en la escuela… Pero, ¿qué pasa con los ancianos? Hace unos años, en un foro organizado por el periódico ABC y la Fundación la Caixa se dijo: «De niños nos preparan para estudiar, de jóvenes para trabajar y cuando uno se jubila, ¿qué?».

