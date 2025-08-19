El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Efe

Gaudemos igitur

La polémica sobre los títulos y los currículos de los políticos dice mucho sobre lo que somos o queremos ser.

Juan Francisco Ferré

Juan Francisco Ferré

Martes, 19 de agosto 2025, 00:00

Que tiemblen rectores y rectoras, decanos y decanas, profesores y profesoras, los diversos departamentos y las múltiples facultades. Y con razón. Esto no ha hecho ... sino empezar. Es una catástrofe, un seísmo, una calamidad. La guerra de los títulos y los currículos, como ya la llaman los historiadores de última generación, amenaza con destruir los fundamentos del sistema universitario. Y los causantes de la quemazón no son el fuego del saber ni el ardor del conocimiento. Eso no, eso nunca. No es fácil determinar, en tales casos, si es la educación superior la que se degrada por las conexiones viciadas con la política, o si es esta, por el contrario, la que se corrompe por su acercamiento interesado a la universidad.

