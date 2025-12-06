El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El director de la película ´Playa de Lobos´, los actores Dani Rovira, Guillermo Francella y Marta Hazas. EFE

Dani Rovira y el mero desecho

He podido ir a ver Playa de Lobos, la película de Javier Veiga que junta a Guillermo Francella con Dani Rovira y he salido del cine con tantas ganas de hablar de ella y tan pocos amigos para hacerlo, que me he visto obligado a contarles a ustedes la fascinación que me ha provocado

Juan Gómez Jurado

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:02

Existe un claro referente de esta película que es La Huella, aquella que juntaba también a dos enormes de la interpretación como Michael Caine y ... Lawrence Olivier y les sometía a un juego enloquecido de espejos, de cambio de roles constante, estirando la cuerda de sus interpretaciones y haciéndoles pasar por prácticamente todos los estados en los que un ser humano puede vivir en apenas dos horas.

