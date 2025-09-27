El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El tiempo de nadie

Nada que no sea presente importa y molesta

Juan Gómez Jurado

Juan Gómez Jurado

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:01

Pude ver, gracias al advenimiento de su 50 aniversario, el 'Tiburón' de Steven Spielberg en una pantalla de cine seguramente muy similar a aquella en ... la que la vi por allá por los ochenta. Y de eso, de lo que me ha impactado verla después de tantos años en condiciones parecidas y de su capacidad para mantenerse prodigiosa, quería yo hablarles en esta columna que, me temo, no será de las más compartidas del día de hoy en las redes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Conmoción en Cicero y Santoña por el fallecimiento en accidente de moto del joven Pablo Parcha
  2. 2

    La mansión del Duque en Comillas, visitable los sábados hasta diciembre
  3. 3

    Ni Val de San Vicente ni la Confederación quieren arreglar el puente de Muñorrodero
  4. 4

    Nuevos cortes de calles en Santander este domingo
  5. 5

    Santander y el Ministerio firman el derribo de la Horadada y la construcción del segundo espigón
  6. 6

    El desmontaje del telesilla de El Chivo marca el inicio de la gran reforma de Alto Campoo
  7. 7

    Gema Igual justifica su rectificación sobre el aparcamiento de Mataleñas por «el bien de Cueto y de Santander»
  8. 8 Un policía fuera de servicio detiene a una señora por dar cachavazos a otra en la cabeza
  9. 9 Una avería mantiene al Alvia Madrid-Santander parado en Valdestillas
  10. 10

    El segundo satélite español con tecnología cántabra se pondrá en órbita en un mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El tiempo de nadie

El tiempo de nadie