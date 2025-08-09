El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Hic sunt dracones

Completamente agosto

España disfruta de uno de los sistemas vacacionales más generosos del mundo

Julio Ceballos

Julio Ceballos

Sábado, 9 de agosto 2025, 07:36

Parafraseando a Luis García Montero: «Por sombrillas y chiringuitos, por oficinas cerradas, por toallas en las sillas y la nevera medio vacía, por las persianas ... bajadas y el correo sin abrir, quien se acerque a mi país, puede encontrar un mes completamente agosto». En una suerte de resistencia civil frente al estrés estructural, la sumisión a los horarios y la vorágine habitual, este mes nadie sabe bien en qué día vive. Es agosto. El cartero no llama, el fontanero no responde, los colegios están mudos y el gestor de tus cuentas está en Denia.

