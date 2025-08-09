Sin vacaciones

Nos adentramos en el mes de agosto, virtualmente inexistente en España, porque con la salvedad de los empleados de hostelería, ocupaciones vinculadas al turismo y ... algunos esforzados trabajadores de los servicios públicos esenciales, parece que todo el mundo se ha ido de vacaciones. Pero las apariencias engañan. Cada año son más las personas que por su situación económica no pueden permitirse siquiera una semana de vacaciones fuera de su entorno habitual.

Y es que amén de los incrementos de los precios de los hoteles y de los billetes de avión, por encima del 50%, lo que le sucede al ciudadano de a pie es que cada año tiene menos renta disponible. Lo dejó claro el informe que elabora anualmente la Fundación Civismo, sobre el 'Día de la Liberación Fiscal'. Los cántabros deben trabajar 230 días para cumplir todas sus obligaciones tributarias. Son 20 más que el pasado 2024, a pesar de la 'rebajuca' de María José Sáenz de Buruaga.

La voracidad fiscal que amenaza las vacaciones ha aumentado más de cinco puntos desde el año 2019, por el incremento de la inflación y la ausencia de deflación de los tramos del IRPF por parte del Gobierno central, sin que el aumento nominal de los salarios haya supuesto una mejora real del poder adquisitivo.

Así, mientras en solo cuatro ejercicios fiscales la recaudación por IRPF se ha incrementado más del 50 %, el empobrecimiento de los ciudadanos es generalizado, especialmente de las clases media y baja «sin ninguna duda», afirmaba esta semana en una entrevista la catedrática de economía de la Universidad del País Vasco, Sara de la Rica.

Con todo, en esta sociedad en la cual el ocio se ha convertido en un bien de primera necesidad, los hay que no renuncian a las vacaciones, aunque para ello tengan que pedir un crédito. El gerente de una empresa me comenta que no nos hacemos idea de la cantidad de nóminas embargadas que hay, a cuenta de la financiación de las vacaciones. Los que ya tenemos una edad pensamos que si se puede, se viaja, y si no, nos quedamos en casa.