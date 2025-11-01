El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Hic sunt dracones

Hagan juego

Tres estrategias conviven en un escenario geopolítico sin árbitros

Julio Ceballos

Julio Ceballos

Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:43

Comenta

Hace algunos años conocí a una hermosa mujer rusa que, durante una larga etapa de su vida, había trabajado como croupier en un transatlántico de ... lujo. Me contó que en la mayoría de las travesías jugaba con los pasajeros al blackjack, al póker o al baccarat, pero que siempre que la tocaba navegar por Asia, un cocinero taiwanés la retaba a una partida al ajedrez y otra a las damas chinas. Al parecer, ella siempre le ganaba al ajedrez, pero nunca en las 'damas'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un buzo cántabro mientras trabajaba en una presa de Jaén
  2. 2

    Los responsables del camping Arenas de Ajo se enfrentan a cuatro años de prisión
  3. 3

    «Me puse muy nerviosa al ver a un desconocido abrazar y coger a mi hija de dos años»
  4. 4

    Sanidad recupera su sistema informático después de tres horas
  5. 5 El Tribunal Superior reconoce la incapacidad absoluta a una mujer de Cantabria con síndrome poscovid
  6. 6 El primer Ballena Sound trae a Santander a La La Love You, Marlena y el musical de Las Guerreras K-Pop
  7. 7

    Para en seco a una patrulla de la policía de Santander, les lanza un objeto e intenta pegarles
  8. 8

    Cantabria pide el cierre de fronteras con Francia ante la decisión del país vecino de exportar su ganado
  9. 9 Arturo Pérez-Reverte estalla contra la regulación de la palabra cáncer
  10. 10 Cuatro heridos en la colisión de un autobús y un turismo en la A-8 a la altura de Bárcena de Cicero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Hagan juego