Viví hasta los 12 años en el Paseo del Norte, junto al quiosco de El Curro, donde comprábamos las golosinas. Aún se conserva su estructura, ... cerrado hace décadas, como un homenaje improvisado a la familia que lo regentó. En la planta baja de mi edificio estaba la tienda de Atanasio, en la que compraban las familias de la zona. Desde mi tercer piso a la carretera general vi llegar en varias ocasiones la Vuelta Ciclista a España cuando venía de escalar el temible Escudo, el brazo incorrupto de Santa Teresa y a Franco para pasar bajo el arco del los XXV Años de Paz levantado a pocos metros de mi casa. El bar de Aquilino estaba más abajo. Aquilinín me llevaba de vez en cuando con él hasta la finca de los soldados, donde estaba haciendo la mili. Subíamos por el camino de Argumosa. También fui con mi abuelo muchas veces. Arrancaba del puesto de El Curro, pasando delante del Cuartel y poco más adelante se dejaba a un lado el riachuelo de Tronquería. De mayor volví varias veces rememorando esos paseos y entrando, cuando estaba abierta, a la capilla del convento de las Carmelitas. El camino hasta el Centro de Inseminación Artificial y Ganadera que dirigía Agustín González era precioso. Casas de campo, fincas con frutales y vacas pastando y, desde arriba, unas vistas excepcionales. Ahora, ese paisaje contemplado mirando hacia Sierrapando, se ha transformado en parte. La Panorámica recuerda a la película 'Metrópolis' de Fritz Lang con el nudo de autovías y túneles, viaductos, enlaces… Me gustaría ver una maqueta del laberinto que se está dibujando. Quienes circulan ahora y cuando concluyan las obras, que se supone que sucederá aunque no se sepa cuándo, pensarán que están atravesando una gran urbe. No sé si se puede decir lo mismo desde el interior de la ciudad.

