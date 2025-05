Comenta Compartir

Me refería días pasados al hablar de la Bolística de verdaderos símbolos de la ciudad que estaban asociados íntimamente a Torrelavega, instituciones, empresas, clubes deportivos, ... asociaciones culturales entre otros. La Coral es un ejemplo más. Cientos de torrelaveguenses han estado vinculados de un modo u otro a esta agrupación a lo largo de su historia. La Coral es algo más que un conjunto de voces que interpreta música tradicional de Cantabria, religiosa o contemporánea. Nombres de directores y coralistas de la memoria musical y sentimental de la ciudad han formado parte de ella. Conciertos memorables fuera de Cantabria y en casa, grabaciones históricas, encuentros con otros coros jalonan su brillante trayectoria. Este año celebra el centenario de su creación y entre las muchas actividades programadas, una que va a movilizar a muchos ciudadanos: la exposición que resume su trayectoria en la sala Mauro Muriedas. Qué casualidad el espacio elegido. Mauro Muriedas fue el abanderado de la Coral. Acompañaba a su mujer, Tinuca Echaves, solista, a los ensayos. Y como Mauro no podía estar sin hacer algo, se dedicaba en el tiempo de espera a dibujar a los componentes. Decenas de dibujos de pequeño formato, a lápiz o bolígrafo sobre cartulina o papel de directores (Lucio Lázaro, Pedro Camino, José Luis Tavera) y coralistas. Dibujos sencillos, de línea, muy simplificados, algunos al borde de la caricatura. Eran las escenas que él estaba viendo. Las más repetidas son las del director frente a los teclados o ante un atril, los coralistas sentados en una silla repasando las partituras… También fijaba diferentes voces de una cuerda. Es una pena que en la mayor parte de los retratos no indicase quiénes son. Los realizó desde los años 60. Los últimos están fechados en 1984, pocos años antes de morir. El canto coral en imágenes.

