Quien lee vive más

Luis Alberto Salcines

Luis Alberto Salcines

Jueves, 18 de septiembre 2025, 07:06

Por la puerta de atrás, en medio de los conflictos geopolíticos internacionales (guerra de Ucranía, genocidio en Gaza…) y nacionales (el valor de las encuestas, ... quita de la deuda de las autonomías…), surge la polémica por las declaraciones de una conocida 'influencer' sobre la lectura. María Pombo, de la que desconocía su existencia, afirma que «leer no te hace mejor persona», considerando que se concede demasiada importancia al hecho de leer. Le han llovido críticas por todos los lados. Respetando su opinión personal y su derecho a manifestarla, diría que menos mal. Desalentador sería que hubiese tenido muchos apoyos, que algunos ha recibido.

