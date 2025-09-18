Por la puerta de atrás, en medio de los conflictos geopolíticos internacionales (guerra de Ucranía, genocidio en Gaza…) y nacionales (el valor de las encuestas, ... quita de la deuda de las autonomías…), surge la polémica por las declaraciones de una conocida 'influencer' sobre la lectura. María Pombo, de la que desconocía su existencia, afirma que «leer no te hace mejor persona», considerando que se concede demasiada importancia al hecho de leer. Le han llovido críticas por todos los lados. Respetando su opinión personal y su derecho a manifestarla, diría que menos mal. Desalentador sería que hubiese tenido muchos apoyos, que algunos ha recibido.

Lo mejor de todo es que se ha producido lejos de las fechas establecidas como el Día del Libro y ha provocado una reflexión sobre el hecho de leer. Sobre su importancia y los beneficios de su práctica. «Quien lee, vive más», afirma Javier Lostalé. Que haya sucedido al comienzo del curso ha sido bueno para que los educadores en sus aulas traten de corregir el ascendiente que mediáticos 'influencers' puedan tener sobre los más jóvenes. Qué labor tan fundamental la de los profesores en los centros educativos con las campañas sobre la lectura y el amor a los libros. Una tarea dedicada a despertar inquietudes lectoras que luego completarán las familias y las bibliotecas públicas.

En nuestra ciudad hay dos, la Gabino Teira y la de la Casa de Cultura. Espacios cálidos, acogedores, de intercambio de libros, de estudio. Sin embargo, echo en falta proyectos dinamizadores: encuentros con escritores, presentaciones de libros, debates, ciclos de conferencias, creación de clubes de lectura... La Biblioteca Popular, vecina de la sala Mauro Muriedas, la Casa de Cultura con sala de exposiciones, podrían favorecer el mestizaje de lenguajes creativos en sus espacios.