Hay un poema que descubrí en mis años de estudiante universitario que se cita con mucha frecuencia porque, como sucede con la buena literatura, la ... literatura clásica no está sometida a las coordenadas del espacio y del tiempo, si bien es cierto que es muy importante conocer las de su origen. Me refiero al poema siguiente: «Primero vinieron a buscar a los comunistas / y no dije nada porque yo no era comunista. / Luego vinieron por los judíos / y no dije nada porque yo no era judío. / Luego vinieron por los sindicalistas / y no dije nada porque yo no era sindicalista. / Luego vinieron por los intelectuales / y no dije nada porque yo no era intelectual. / Luego vinieron por los católicos / y no dije nada porque yo era protestante. / Luego vinieron por mí / pero, para entonces, ya no quedaba nadie a quien decir nada». Una versión del último verso es: «Pero, para entonces, ya era demasiado tarde». Cuando lo leí se atribuía al autor teatral alemán Bertolt Brech, de quien en aquellos años de la Transición se representaban muchas obras por los grupos de teatro independiente. Tuve el placer de ver varias. Hace unos días me han sacado del error. El poema lo escribió el pastor protestante alemán Martin Niemöller. Su significado, sin embargo, no cambia nada. Hace una clara alusión a cómo contemplamos las situaciones desde la distancia, preocupándonos relativamente siempre que no nos afecten directamente. Y me acordaba del poema al ver la manifestación de los trabajadores de Bridgestone por Torrelavega y su finalización en la plaza Baldomero Iglesias, algo más que un símbolo de la ciudadanía de la ciudad. Hubiera tenido quizás más valor testimonial en el Bulevar, frente al Ayuntamiento. Por cierto, magnífica foto de Luis Palomeque. Antes fue Sniace y Azsa. ¿Qué seguirá?

