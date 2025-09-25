Uno de los periodos más importantes de la historia de la cultura de la ciudad fue la fundación de la Biblioteca Popular en 1927 por ... un grupo de intelectuales torrelaveguenses para crear un espacio en torno a los libros en el que tuvieran cabida otras propuestas culturales: exposiciones, recitales poéticos, conferencias... Entre los nombres que debemos recordar de este proyecto llevado a cabo en el contexto de la generación del 27 están Gabino Teira, Alfredo Velarde, José Molleda, Pedro Lorenzo… La biblioteca se cerró en 1937 con la entrada de las tropas sublevadas.

Aurelio García Cantalapiedra evocó su historia en su libro 'La Biblioteca Popular de Torrelavega (1927-1937)', publicado en 1988. En él recuerda algunas de las actividades llevadas a cabo en ella y los importantes nombres de creadores que participaron en las mismas. El poeta José Luis Hidalgo fue uno de los usuarios más habituales. La trascendencia que tuvo en la vida local es subrayada en el libro de reciente aparición de Esther López Sobrado 'Ricardo Bernardo. Evocación de una vida truncada por el exilio', editado exquisitamente por Renacimiento de Abelardo Linares.

En él hay un capítulo dedicado a los estrechos vínculos entre el pintor de Solares y los intelectuales antes citados que se mantuvieron a lo largo del tiempo, incluso hasta su exilio en Francia. Las muestras de afecto se pueden percibir en la relación epistolar con Pedro Lorenzo, más una carta con Mauro Muriedas. Se incluyen fotografías y varios retratos de Pedro Lorenzo, Gabino Teira y Alfredo Velarde. De Pedro Lorenzo, López Sobrado escribe que «es un personaje de sumo interés, que debiera tener en su tierra el reconocimiento que merece». Bernardo expuso en la Biblioteca Popular y fue profesor de Dibujo en el Instituto Nacional de Enseñanza Media, actual Marqués de Santillana. En 1937, al caer enfermo, le sustituyó Hidalgo.