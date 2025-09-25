El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Al hilo de los días

Ricardo Bernardo

Luis Alberto Salcines

Luis Alberto Salcines

Jueves, 25 de septiembre 2025, 07:12

Uno de los periodos más importantes de la historia de la cultura de la ciudad fue la fundación de la Biblioteca Popular en 1927 por ... un grupo de intelectuales torrelaveguenses para crear un espacio en torno a los libros en el que tuvieran cabida otras propuestas culturales: exposiciones, recitales poéticos, conferencias... Entre los nombres que debemos recordar de este proyecto llevado a cabo en el contexto de la generación del 27 están Gabino Teira, Alfredo Velarde, José Molleda, Pedro Lorenzo… La biblioteca se cerró en 1937 con la entrada de las tropas sublevadas.

