El ejemplo cubano

La revolución cubana, encabezada por Fidel Castro, Camilo Cienfuegos, Huber Matos y otros, es la experiencia comunista de más larga duración. Naturalmente si se tiene ... en cuenta que otros países con regímenes comunistas, como el caso de China, han dejado a un lado la ortodoxia marxista para aplicar el sistema capitalista a una dictadura de izquierdas. Además de por su longevidad, más de sesenta años, es un ejemplo sencillo de entender porque Cuba mantiene la raíz española como ningún otro país de la América hispana.

En los últimos años, la situación en Cuba ha dejado de ocupar espacio en los medios de comunicación españoles y europeos. El foco se ha trasladado a Venezuela, Perú, Bolivia o Argentina, pero los cubanos, olvidados y mudos, padecen con más encono los rigores de la aplicación de la doctrina comunista.

Tras la caída del Muro de Berlín, en las postrimerías del siglo XX, quedó claro que el totalitarismo había fracasado y que la ideología que proporcionaba mejor calidad de vida era la de un sistema liberal, corregido: la socialdemocracia. Siempre desde la libertad como elemento consustancial de una sociedad abierta.

La dictadura cubana no aceptó esos hechos, ignoró la caída del muro y el final del comunismo en Alemania Oriental, Checoslovaquia y otros países satélites de la URSS. No modificó, ni un ápice, la férrea dictadura. Los cubanos sufrieron las severas restricciones del denominado 'periodo especial' y los militares lograron todo el poder en la isla. La muerte de Fidel Castro no produjo ningún cambio y el régimen continuó sometiendo a los cubanos, privándoles de su libertad y ahogando sus esperanzas.

Los cubanos no pueden votar en las urnas para expresar democráticamente sus deseos. Pero, ante ese impedimento, decidieron votar con los pies. Una buena parte de la población ha emigrado fuera de la isla. El volumen de los expatriados es tan grande que Cuba es uno de los pocos países del mundo que ha visto descender, significativamente, su población. Una nación que llegó a contar con 12 millones de habitantes y con ritmo de crecimiento sostenido, ha pasado a tener, según los últimos datos fiables, algo menos de 10 millones.

Para ensombrecer más la perspectiva, una buena parte de quienes han optado por emigrar son jóvenes. Ahora Cuba tiene una desproporción entre la gente mayor de los sesenta años y los jóvenes.

La situación económica y social en el país es catastrófica. De forma constante se producen cortes en el suministro de energía eléctrica, lo que enerva a la población y entorpece la vida cotidiana. En julio del año 1921 se produjeron, en diferentes ciudades de la isla, manifestaciones contra el régimen. Una canción interpretada por Yotuel Romero, Descember Bueno, Maykel Osorbo, El Funky y el grupo Gente de Zona encendió la protesta. La letra era una enmienda a la totalidad al régimen y la revolución del 1959. Frente a la consigna castrista de 'Patria o muerte. Venceremos', estos jóvenes músicos plantaron su 'Patria y vida' para pedir libertad. Las manifestaciones fueron reprimidas con dureza y muchos jóvenes cubanos aun están en prisión por esos hechos.

El gobierno isleño se mantiene firme, con Raúl Castro amarrando el acuerdo con los militares y ante la indiferencia internacional. Han pasado más de sesenta años desde que el día primero de año de 1959, el gobierno del dictador Batista abandonara la Habana y dejara el gobierno en manos de Fidel Castro. Más de seis décadas es tiempo para constatar el fracaso del comunismo. Quienes aun defienden esa ideología, algunos en España con fervor y sin ambages, no son capaces de reconocer un hecho incontrovertible. Aducen –siempre el enemigo exterior– que el bloqueo norteamericano ha sido la causa de ese fracaso. Olvidan que Cuba puede comerciar libremente con China, la Unión Europea, los países hispanoamericanos, India, Rusia y un extenso etcétera.

Los gobiernos de Carter y de Obama, incluso el último gobierno de los EEUU, con Biden en la presidencia, propiciaron una apertura para poner fin a la política de enfrentamiento. La dictadura cubana nunca ha deseado llegar a acuerdos, quizás porque saben que cuando se entreabra la puerta hacia la libertad, el torrente será imparable.

En estos últimos meses de catástrofes en España –Dana en Levante, apagón e incendios– debemos tener presente que el pueblo cubano padece carencia de energía, sufre constantes apagones, vive con la comida racionada, la sanidad es muy deficiente y, sobre todo no tiene libertad ni siquiera para expresar su protesta.

España no debe olvidar a los cubanos y en el presente debemos recuperar la información sobre lo que sucede en la isla, para poder ayudar a quienes se han tenido que marchar de su patria y a los que siguen en ella en pésimas condiciones.