El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Santander, comercio y nostalgia

Los cambios no han afectado únicamente al biotipo comercial, también lo ha hecho al resto de la capital de Cantabria

Manuel Ángel Castañeda

Manuel Ángel Castañeda

Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:26

Tras leer, en este periódico, la noticia del cierre del comercio Pico, una tienda centenaria, he sentido una punzada de nostalgia. La emoción que describe ... a la perfección el diccionario de la Real Academia Española: 'Tristeza melancólica originada por el recuerdo de una dicha perdida'. La pérdida de aquellos escaparates navideños, con belenes que causaban admiración, la ausencia de no volver a mirar los regalos que se presentaban como si fueran mágicos, el adiós a otro de los comercios que han quedado en la memoria. Dicen que la patria es la infancia. Si es así, el paisaje de la patria son esas tiendas que ya no existen.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un centenar de vehículos recorre Santander para protestar contra la Zona de Bajas Emisiones
  2. 2

    Eduardo Noriega sobrevive al caos del apocalipsis zombi en España
  3. 3

    Dos osos se atiborran de uvas en Liébana
  4. 4

    La cuna del duelo y la despedida
  5. 5 María Jesús Fernández: «Cariño no le va a faltar al queso mientras estemos haciéndolo»
  6. 6

    El Supremo permite a los vecinos prohibir pisos turísticos con mayoría de tres quintos
  7. 7

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  8. 8

    La Diputación alavesa admite que conocía la colonia hace décadas pero no la controló: «No vamos a ir por todos los pueblos»
  9. 9

    La Audiencia ratifica la condena al dueño del mastín que causó tres heridos en Camargo en 2023
  10. 10

    La mitad de las 50 solicitudes de parques eólicos en Cantabria han sido rechazadas o han caducado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Santander, comercio y nostalgia