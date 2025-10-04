El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mercado & Gestión

Armani, un icono del diseño… ¿y de la sucesión?

Su testamento supone todo un plan destinado a garantizar la continuidad de la marca más allá de su fundador e identificando a los futuros custodios de su imperio

Manuel Huerta y Manuel Bermejo

Manuel Huerta y Manuel Bermejo

Sábado, 4 de octubre 2025, 07:38

Comenta

Giorgio Armani solía decir que él solo sabía hacer dos cosas; trajes y tratar bien a sus invitados. Y a la vista de la fortuna ... que levantó, lo que hacía lo hacía muy bien. Icono de la moda y éxitos empresariales, murió el pasado 4 de septiembre de 2025, en Milán, a los 91 años. Había fundado su empresa el 24 de julio de 1975, Giorgio Armani SPA, reputada casa de moda de lujo italiana. En 2024 la empresa reportó unos ingresos consolidados de 2.300 millones de euros. Si consideramos los ingresos de las licencias de belleza (con L'Oréal) y gafas (con EssilorLuxottica), la cifra total vinculada al grupo Armani casi se dobla hasta los 4.250 millones de euros. Según estimaciones recientes, el patrimonio neto de Giorgio Armani en el momento de su muerte se sitúa en unos 12.100 millones de dólares o como dirían los americanos, 12.1 billions, lo que le sitúa dentro de las 200 fortunas más grandes del mundo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Operado en Valdecilla un niño de 4 años tras ser mordido en el cuello por un perro en Ramales
  2. 2

    Bezana repite como el municipio más rico, pero la renta se dispara en Ribamontán al Mar
  3. 3

    Perros envenenados en Islares: «Me advirtieron del peligro y cuando miré a Tommy ya no se sostenía en pie»
  4. 4

    Casi un siglo a vueltas con el estadio
  5. 5

    La nueva sede del Colegio de Enfermería de Cantabria busca «mayor cercanía con las personas»
  6. 6

    La UCO apunta a que el PSOE pagó con supuesto dinero negro a Ábalos y Koldo
  7. 7

    Los médicos cántabros se suman a la huelga nacional: «Son muchos años viendo como empeoran nuestras condiciones»
  8. 8

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes y Trump pide a Israel que pare los bombardeos
  9. 9

    Un mirador «que vuela» sobre el río Frío para admirar Dobres y Cucayo
  10. 10

    La sede del Pctcan tropieza en la tramitación y pone en riesgo once millones de inversión en Torrelavega

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Armani, un icono del diseño… ¿y de la sucesión?