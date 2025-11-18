El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Franco, medio siglo

El neoantifranquismo tiene un aire cutre, se opone a un régimen que no existe. Sin riesgos, quiere darse una pátina de valentía política

Manuel Montero

Manuel Montero

Martes, 18 de noviembre 2025, 07:15

Comenta

En las dos últimas décadas se ha producido un retorno del franquismo. Está ahora mucho más presente en el discurso político que durante los treinta ... años anteriores. Tal resurrección no ha venido de los franquistas ni de la nostalgia de la dictadura. Su vitalidad pública se debe al antifranquismo sobrevenido, que de forma inopinada invade al sedicente progresismo, con el Gobierno a la cabeza. Parece que quieren acabar como sea con el régimen, cincuenta años después. Ojalá tan tajante oposición a la dictadura se hubiese producido por entonces.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Aire del ártico irrumpe en Cantabria con intensas lluvias, mucho frío y previsión de nevadas
  2. 2

    El acoso a la profesora de Vizcaya era un «ritual» desde hace ocho años
  3. 3

    Herido tras volcar su camión en el viaducto de Ontón
  4. 4

    El Ayuntamiento de Santander licita las obras para cubrir el parque infantil de Las Llamas por 1,2 millones
  5. 5

    Cuando el covid no se supera
  6. 6

    Valdecilla gana cuatro premios BIC por su excelencia y consolida el mejor palmarés
  7. 7

    Las cenas de Navidad se adelantan a noviembre y cada vez más hosteleros cántabros piden fianza
  8. 8

    Los vecinos de Pombo y Cañadío proponen adelantar el cierre de las terrazas a las 23.00 horas
  9. 9

    Los vestigios franquistas de Cantabria
  10. 10

    La plantilla de la factoría cántabra GMI alcanza ya los 23 trabajadores en Brasil

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Franco, medio siglo