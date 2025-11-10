El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Crisis de comunicación

Ni siquiera en el ámbito familiar manifestamos nuestra interioridad, hablamos de cosas muy superficiales y no compartimos nuestro mundo afectivo

Manuel Sánchez Monge

Manuel Sánchez Monge

Lunes, 10 de noviembre 2025, 07:12

Actualmente estamos inmersos en una sociedad frenética, competitiva y también muy egoísta e individualista. Buscamos la satisfacción de nuestras necesidades de manera inmediata y esto ... acarrea no tener momentos para 'encontrarnos' con los demás, para compartir, para reírnos, para hablar, para expresar nuestros sentimientos. Todo esto repercute muy sensiblemente en nuestra vida familiar.

