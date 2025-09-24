El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Valladolid

El festival literario 'Blacklladolid' tiene algo único: glamur, fiesta, belleza, cariño y delicadeza

Manuel Vilas

Manuel Vilas

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:13

Parafraseando al célebre libro 'París era una fiesta', de Ernest Hemingway, bien puedo decir que Valladolid es una fiesta de la literatura. Desde hace unos ... años los escritores Dolores Redondo y César Pérez Gellida convierten Valladolid en una maravilla de festival literario, al que han bautizado como 'Blacklladolid', y el de este año ha estado dedicado a la relación de la literatura con la gastronomía. El origen del festival, como su sobrenombre indica, es la novela negra, pero se ha extendido a toda manifestación literaria de interés. Los actos y las charlas se celebran en el Castillo de Fuensaldaña, que es un lugar arquitectónicamente prodigioso, noble, lleno de historia. Las charlas tienen lugar en el hemiciclo de las cortes de Castilla y León. Hay algo único en este festival, algo que yo no había visto en ningún otro evento de estas características: el glamur, la fiesta, la belleza, el cariño, la delicadeza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sentencia firme para las cuatro trabajadoras de Sierrallana condenadas a prisión por acoso laboral
  2. 2

    Muere Uco Lastra, único cántabro campeón del mundo de boxeo
  3. 3

    La nueva estrella de la flota de la Guardia Civil, valorada en 35 millones, se muestra en Santander
  4. 4

    La investigación revela que un trabajador de Escalante tenía salmonela y no lo sabía
  5. 5

    Santander batió ayer su récord histórico de precipitación acumulada en septiembre con 91 litros por metro cuadrado
  6. 6

    Pintan varios grafitis en las instalaciones del Tenis, junto al recinto de La Magdalena
  7. 7

    Una iniciativa parlamentaria exige que los aparcamientos de Valdecilla sean gratis
  8. 8

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  9. 9 La piparra que quiere conquistar Cantabria
  10. 10

    Autransa cobrará 140.000 euros más al mes que Diavida por el servicio de ambulancias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Valladolid