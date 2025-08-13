El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Efe

La vida en segunda

No hay nada más triste en este mundo que veranear en una piscina municipal, eso sí es el fracaso

Manuel Vilas

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:20

¿Vivimos tan bien en España? ¿Somos una economía floreciente? Pues no. Señores y señoras, eso es una mentira. Una mentira sin piedad alguna para ... con los más pobres, que la sufren más. Ningún gobierno, desde hace décadas, ha conseguido poner la economía española entre las primeras del mundo. A quien esto escribe nada le encantaría más que equivocarse. Solo hay que viajar para darse cuenta de que España sigue siendo un país que lo intenta, que lleva mucho tiempo intentándolo, pero que no lo consigue. No es Francia, ni Alemania, ni Italia. España es el líder de la segunda división.

La vida en segunda