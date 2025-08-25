El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

¿Qué saben de Margaret Hamilton?

María Puente Izquierdo

Periodista

Lunes, 25 de agosto 2025, 07:42

Ya sé algunas cosas de Margaret Hamilton, como que fue la ingeniera de 'software' que hizo posible la llegada de Armstrong, Aldrin y Collins a ... la Luna. Ah, entonces será muy famosa. En absoluto. Como tantas otras, vivió sus logros discretamente a pesar de ser una visionaria de la programación informática y la persona que hizo posible el alunizaje del Apolo XI, gracias a un 'software' diseñado para gestionar errores en tiempo real y evitar la sobrecarga del sistema. Después sí recibió importantes premios como la Medalla Presidencial de la Libertad en 2016, el mayor reconocimiento a un civil en Estados Unidos.

