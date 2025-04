Aranceles morales

Comenta Compartir

El viaje en avión durará unas diez horas, así que después de aceptar el itinerario de vuelo y los horarios que me propone la agencia, ... pregunto si puedo escoger entre ventanilla o pasillo. Diez horas en un avión es mucho tiempo, y de pronto la mera opción de estar sentada en un extremo de la fila o en mitad de dos extraños se me antoja de una sordidez insoportable: qué más dará si la impresión de encierro e impaciencia será casi la misma. No podemos asegurarte nada, me aclara el hombre que me atiende. Y empieza a gestionar en mi nombre el asiento, y me da varias indicaciones para viajar a otro continente, pero cuando voy a colgar, interrumpo la despedida: ¿No habrá problemas en el control fronterizo del aeropuerto? Al otro lado del teléfono, el hombre guarda silencio. Casi puedo oírle respirar. «Vas a Colombia, no a Estados Unidos», dice al fin. Y nos reímos ambos. Pero a mí no me hace ni puñetera gracia.

El goteo de noticias sobre deportaciones de visitantes a EE UU es constante desde hace semanas. Me llamó la atención la de un científico francés, miembro del Centro Nacional de Investigación Científica, que viajó para asistir a un congreso en Houston. Durante un control de seguridad aleatorio, agentes de inmigración revisaron su equipaje y su teléfono, y supuestamente encontraron mensajes que criticaban la política en investigación científica de Trump. Lo mandaron de vuelta a Francia al día siguiente. Ha sucedido con turistas británicos, con alemanes, pero hace unos días ese goteo salpicó a España. Un grupo de música de Vizcaya aterrizó en Los Ángeles para hacer una gira por el país: actuarían en L.A., Santa Ana y Las Vegas. Dos de los músicos pasaron el control sin problema, pero a otros dos los frenaron a causa de sus visados, los mismos, por cierto, que tenían sus compañeros: les quitaron los pasaportes, los dejaron incomunicados y al día siguiente los escoltaron hasta un avión de vuelta a España. ¿Cumplen la legalidad o quieren generar un miedo hacia Estados Unidos que esconde algo más perverso? Al francés deportado le acusaron de enviar mensajes «que reflejan odio hacia Trump y que pueden ser considerados terrorismo», ¿pero qué puede pensar un científico de una Administración cuyo responsable de Sanidad es un antivacunas que recomienda la vitamina A para curar el sarampión? ¿Será que a Trump no le gusta el heavy metal y por eso expulsó a los músicos vascos? Igual hay que empezar a hablar de aranceles morales como el que elige entre ventanilla o pasillo para viajar. Mi billete es a Bogotá, que también es América, pero no necesitan ponerlo en una gorra roja y pespuntearlo de amenazas y aranceles para sentirse 'great again'.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión