Pau Cubarsí, el central de 17 años del FC Barcelona, acaba de terminar el Bachillerato. Está estos días en la concentración de la Selección Española ... de Fútbol, y entre entrenamiento y entrenamiento, repasa y se prepara para el examen de acceso a la universidad además de para el partido que juega hoy contra Francia. En Cataluña, la prueba se celebra la próxima semana, pero en Cantabria, desde el pasado martes y hasta hoy, más de 3.000 jóvenes cántabros han estado metidos en las aulas de la UC para demostrar lo que saben. Ahora es la PAU, el año pasado se llamaba la EBAU, y antes Selectividad, pero por mucho que le cambien el nombre sigue habiendo algo fronterizo en su concepto y que te invita a preguntarte, seas quien seas: ¿y a partir de hoy, qué?

Ojalá que el examen no solo sirva para baremar la forma de entrar en los distintos grados, sino que también los prepare para la incertidumbre laboral y personal que empieza cuando dejas de ser un niño para convertirte en otra cosa: alguien que elige y decide. Este verano lo sabrán. Percibirán cierta autoridad en sus decisiones que se complementa con ser mayor de edad, pero que en realidad tiene que ver con estar ante un campo abierto de posibilidades. Y en ese campo, ojalá sean capaces de inventarse caminos como Cubarsí se inventa pases que rompen líneas.

La universidad no es solo un lugar donde soltar lo que has aprendido en un examen, de la misma manera que un campo de fútbol no es solo un sitio donde vas a meter goles, también vas a evitar que te los metan, vas a correr, a caerte, a tropezar y a que te expulsen si no cumples las normas; vas a soportar pitidos y también aplausos, vas a convertirte en héroe y vas a llorar de alegría o de frustración. Todo esto pasa después de hacer este examen. Y luego dicen que solo es eso, un examen, como si el fútbol solo fuera un partido.