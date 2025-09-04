El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Que suene la arena

Marta San Miguel

Marta San Miguel

Santander

Jueves, 4 de septiembre 2025, 07:15

El verano termina cuando por algún extraño motivo se te quitan las ganas de ir a la playa y pisar la arena. No antes. Ni ... después. No con el cambio de hora. Ni con el frío. Sino por esa extraña indolencia que nos entra cuando tenemos que cumplir con las exigencias de septiembre y lo que este mes conlleva. Admiro a quienes siguen dándose un baño en octubre, o aquellos que cuando sopla el sur en noviembre engañan a la pituitaria y sustituyen el olor a libro de texto o a despacho por el de protector solar, que sigue a mano en el armario.

