El Reloj del Juicio Final

El 'tabú nuclear' presupone que nadie utilizará estas armas, por ser moralmente inaceptable y porque la civilización no sobreviviría. ¿Para qué tenerlas?

Mikel Álvarez Yeregi

Mikel Álvarez Yeregi

Viernes, 29 de agosto 2025, 07:12

En la asamblea de la Organización Mundial de la Salud celebrada en mayo, 86 países votaron a favor de que se vuelvan a considerar las ... armas nucleares como una cuestión de salud. La votación fue el resultado de más de un año de trabajo tras la propuesta presentada por la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, Premio Nobel de la Paz en 1985. La iniciativa contó con el patrocinio de una docena de naciones, incluidos países del Pacífico Occidental, África y antiguos Estados soviéticos profundamente afectados por las pruebas nucleares en los años 50 y 60. Los votos en contra fueron catorce, liderados por Rusia y Corea del Norte y con el voto vergonzoso de Alemania, Francia y Reino Unido. 28 países se abstuvieron, entre ellos España. Casi todos los miembros de la OTAN votaron en contra o se abstuvieron.

Espacios grises

