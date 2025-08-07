El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Mi compatriota Moha

Miquel Escudero

Miquel Escudero

Jueves, 7 de agosto 2025, 07:15

Aprecio mucho a un estudiante que tuve en clase el año pasado. Nació en Barcelona, es español y se llama Mohamed; sus compañeros le dicen ... Moha y con este nombre me dirijo yo a él. Sus padres son marroquíes y él ha incorporado a su identidad familiar la condición de español. Identidades solapadas. Somos compatriotas. Moha es un hombre educado, respetuoso, tímido. El estallido de barbarie racista de estos días me ha hecho evocar su rostro y las breves conversaciones que sostuvimos.

