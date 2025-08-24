El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Éxito, multitud y un peligro silencioso: perder la esencia

Las fiestas son demasiado valiosas como para que su identidad se pierda entre botellas

Nieves Bolado

Nieves Bolado

Domingo, 24 de agosto 2025, 07:36

El día en que al alcalde de esta ciudad se le ocurrió crear una red de peñistas para que protagonizaran las fiestas patronales, parió una ... de las mejores ideas para que esta ciudad se revitalice durante unos días. Es cierto. La de 2025 han sido una de las fiestas patronales más participativas de los últimos años. Siendo todo esto una radical verdad, no se debe obviar que la necesidad de regular correctamente estos eventos masivos evitará que el éxito no camine hacia su decadencia.

